Una strategia per tutelarsi che la Fiorentina ha ignorato: e ora l’assenza di vice-Vlahovic costa cara

Un anno fa si cercava forse l’attaccante titolare, poi a gennaio serviva un’alternativa a Vlahovic che stava dando le prime risposte. A mesi di distanza, paradossalmente, la situazione è la stessa, con la Fiorentina che non ha minimamente tutelato il proprio reparto offensivo, ‘forte’ ancora di una scommessa dannosa come quella su Kokorin, lasciando andare nel frattempo sia Cutrone che Kouame. Una mossa che di fatto penalizza la società viola anche nell’ambito del rinnovo dell’attaccante serbo, che si è trovato come unica opzione possibile per l’attacco di Italiano, intoccabile e impossibile da mettere in discussione, anche qualora si volesse preferire un’alternativa con futuro viola più certo. In estate la scelta è stata quella, rischiosa, di restare con il solo Vlahovic: a gennaio, dopo le conferme in negativo che Kokorin sta dando, una strategia utile potrebbe essere quella di andare già su un altro attaccante, da affiancare momentaneamente al classe 2000. A prescindere dalle novità positive che dovessero arrivare per quanto riguarda il suo rinnovo.