Una tifosa partenopea saluta Callejon vicino al pullman della Fiorentina, lo spagnolo: “Napoli mi manca sempre”

Un rapporto speciale quello di José Callejon e Napoli, durato 7 anni, con tantissime presenze, tanti gol e anche qualche trofeo. L’affetto dei tifosi partenopei per altro è più che contraccambiato, come dimostrato da un episodio accaduto ieri, prima di Genoa-Fiorentina e raccontato da una tifosa su Twitter. La ragazza ha raccontato di aver raggiunto Arenzano, sede del ritiro viola, e di aver chiamato Callejon mentre lo spagnolo stava per salire sul pullman. L’esterno viola l’ha avvicinata per autografare la maglia del Napoli e per salutarla: “Ti manca Napoli” – la domanda – a cui lo spagnolo ha risposto: “Sì, sempre”.