Una toppa in attesa di risolvere la questione Vlahovic? La Fiorentina prova a inserirsi tra lo Spezia e Nzola

Già ai tempi del Virtus Francavilla, quando a Firenze c’erano ancora Corvino e i Della Valle, si era parlato di interesse viola per M’Bala Nzola, attaccante possente e ora in forza allo Spezia. Con il club ligure però c’è maretta e di fatto l’attaccante non rientra attualmente nei piani di Thiago Motta: anche per questo, secondo Tmw, la Fiorentina è attenta alla sua situazione. Per la società viola inoltre in attacco potrebbe esserci molto da lavorare considerata la partenza ormai prossima di Kouame e le incertezze intorno a Dusan Vlahovic. Nzola rappresenterebbe intanto una toppa ed un eventuale vice del serbo, in caso di permanenza.