Una trasferta proibitiva contro il Sivasspor per i tifosi della Fiorentina. Avanza l’idea di un charter, ma…

Non sarà una trasferta semplice quella che la Fiorentina si troverà ad affrontare in Conference League, dopo essere stata accoppiata agli ottavi di finale contro il Sivasspor. Speriamo lo sia sul campo, sicuramente non lo sarà per il viaggio. La cittadina turca dista 900km da Istanbul e quasi la metà da Ankara.

Dopo aver conosciuto il nome dell’avversario, diversi tifosi della Fiorentina hanno provato a vagliare le opzioni per partire alla volta dell’Anatolia per stare accanto alla squadra, ma i costi e i tempi sono estremamente eccessivi. Nelle prossime potrebbe iniziare l’organizzazione di un volo charter, ma che sarà realizzato solo nel caso in cui ci sia una partecipazione massiccia. Al momento utopia. E così, dopo la grande partecipazione a Braga, la Fiorentina molto probabilmente potrà contare sull’appoggio dei suoi tifosi solo al Franchi per la gara d’andata.