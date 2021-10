Una trattativa che si è complicata: E adesso tutti gli occhi sono puntati su Vlahovic. L’inquietudine di Commisso

La Fiorentina sta facendo di tutto per rinnovare il contratto a Dusan Vlahovic. Una trattativa che sembrava intavolata sui binari giusti e con esito positivo, ma che si è complicata nel corso delle ultime settimane. Giunti a questo punto, molto dipenderà dalla volontà del giocatore.

Intanto il presidente viola Commisso, nei giorni scorsi, ha fatto trasparire inquietudine sull’argomento: “Dusan mi dice di parlare con il procuratore, il suo manager invece mi dice di parlare con il giocatore. Mi sto infastidendo”. Questa la sostanza delle sue dichiarazioni.

Per inciso, la Fiorentina non ha la necessità di venderlo a tutti i costi, ma qualora si arrivasse alla fine di questo campionato senza questa benedetta firma in calce, i termini cambierebbero radicalmente, anche perché l’accordo attuale ha come fine il giugno 2023.