Una visita molto interessata per Jovic, Milenkovic e Terzic

A seguire direttamente sugli spalti dello stadio Artemio Franchi, la partita tra Fiorentina e Sampdoria, c’era anche Bratislav Živković, vice allenatore della nazionale serba.

La sua è stata una visita molto interessata per vedere giocare dal vivo i viola Luka Jović, Aleksa Terzić, Nikola Milenković e il doriano Filip Đuričić.

Živković, ex giocatore doriano, si è soffermato coi quattro negli spogliatoi del Franchi al termine della gara e ha trovato il terzetto gigliato su di giri per la vittoria ampia ottenuta condita per altro con il primo gol italiano di Terzic e con un assist offerto da Jovic per Dodô.