Una visita per distendere i rapporti: il Viola Park riavvicina la Fiorentina ai vertici del calcio italiano

In poco più di due anni di presidenza Commisso sono stati diversi i contrasti emersi con i vari componenti di questo “carrozzone”, chiamato calcio italiano: non solo le istituzioni, la stampa, le critiche social o gli arbitri ma anche i vertici del pallone nostrano, rappresentati allora come ora da Paolo Dal Pino (presidente della Lega Calcio) e Gabriele Gravina (presidente Figc). La Fiorentina nei mesi scorsi aveva osteggiato decisamente soprattutto Dal Pino, chiedendone anche le dimissioni, schierandosi anche contro l’ingresso dei Fondi stranieri. E poi le difficoltà di Joe Barone nel farsi eleggere tra i consiglieri della Lega.

La sfida della Nazionale al ‘Franchi’ è stata una prima occasione invece per un riavvicinamento delle parti, concretizzato venerdì mattina dalla visita di Gravina e Dal Pino al cantiere del nascente Viola Park. Un’ospitata significativa da parte di Commisso, che del Centro Sportivo va più che mai orgoglioso. Un’occasione anche per riavvicinare la Fiorentina al vertice del calcio italiano, nell’ottica di determinati passi evolutivi che il pallone dovrà fare. E una mossa che sicuramente potrà rivelarsi ben più utile del polemico ritiro sull’Aventino degli ultimi mesi.