Una vittoria nella vittoria: il tifoso della Fiorentina che ha accusato un malore nel settore ospiti di Basilea è fuori pericolo e sta meglio

Una notizia che aspettavamo e che siamo felicissimi di darvi. Il tifoso della Fiorentina presente nel settore ospiti, che ha accusato un malore durante il secondo tempo supplementare della gara contro il Basilea, è fuori pericolo.

L’uomo è andato in arresto cardiaco e per prestargli soccorso i tifosi viola hanno avvisato i giocatori della Fiorentina che si stavano riscaldando sotto il settore ospiti, che a loro volta hanno avvisato arbitro e compagni in campo. La partita è stata così sospesa per circa 8 minuti, durante i quali il tifoso è stato soccorso e trasportato all’ospedale. Adesso starebbe meglio. Una vittoria nella vittoria, ben più importante di quella sul campo.

Un augurio di pronta guarigione da parte di tutta la redazione di Fiorentinanews.com.