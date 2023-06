Un’altra fatica per Gonzalez. E stavolta davanti ad 80 mila spettatori

Una stagione lunghissima. E’ quella che ha vissuto Nicolas Gonzalez con la Fiorentina, ma che sta proseguendo tuttora con la nazionale argentina.

L’attaccante viola sarà in campo quest’oggi per disputare la partita amichevole contro l’Indonesia che si disputerà a Jakarta, con inizio alle ore 14.30 in Italia. Una gara molto sentita nel paese asiatico perché allo stadio ci saranno addirittura 80 mila spettatori. Gonzalez dovrebbe giocare in avanti assieme a Julian Alvarez, mentre il terzo giocatore offensivo resta ancora un’incognita.

Non ci sarà però quella che sarebbe dovuta essere l’attrazione principale: l’albiceleste ha deciso di fare a meno per questa gara del capitano e uomo-simbolo, Leo Messi.