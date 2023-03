Un’altra missione per Italiano

Luka Jovic, in questo momento si trova in patria per curarsi da una brutta polmonite. Dopo Cabral, anche il serbo sembrava pronto per esplodere nel momento d’ore della Fiorentina. Rilanciarlo sarà l’ennesima missione per Vincenzo Italiano.

Come scrive il Corriere Fiorentino, dopo aver contribuito all’esplosione di Cabral, aver portato la Fiorentina in semifinale di Coppa Italia e nei quarti di Conference e dopo aver riacceso le speranze di tornare in Europa attraverso il campionato, per il mister non resta che recuperare anche Jovic.