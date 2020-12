Un’altra pretendete si aggiunge per Cutrone!

Come scrive Calciomercato.com, è altamente probabile che il nome di Patrik Cutrone movimenterà il mercato degli attaccanti a gennaio. Il centravanti della Fiorentina viene impiegato con il contagocce dai viola, anche perchè alla 16° presenza stagionale scatterà l’obbligo di riscatto da parte del club toscano nei confronti del Wolverhampton per una cifra di circa 16 milioni di euro, e in Toscana non sembrano intenzionati a concludere l’operazione. Per questo motivo numerose società si sarebbero messe in attesa e monitorerebbero la situazione e del giocatore. E’ già noto l’interesse di alcune società come Parma, Bologna e Lazio, ma recentemente si sarebbe mossa anche la Sampdoria, che secondo Sampnews24.com potrebbe impostare la trattativa sulla base del prestito con diritto di riscatto al termine della stagione.

