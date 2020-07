Un’altra società di Serie A lascia aperte le riflessioni di Juric ma da posizione più defilata

Non sarà solo un duello per i tre punti quello di stasera ma potrebbe essere anche un duello per la panchina: secondo Tuttosport infatti, Ivan Juric piace anche al Torino che lo segue però da posizione più defilata rispetto alla Fiorentina. Il croato sta valutando il da farsi, con un rinnovo del Verona sul piatto ma anche con ulteriori prospettive al vaglio evidentemente, tra cui quella viola e quella granata. La sua decisione comunque non dovrebbe tardare molto anche perché la prossima stagione partirà a breve e la Fiorentina sembra comunque in vantaggio se non dovesse arrivare il rinnovo.

