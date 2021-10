Un’altra squadra inglese si iscrive alla corsa per Vlahovic

Aumentano a dismisura le pretendenti a Dusan Vlahovic. L’attaccante della Fiorentina ha comunicato alla società di Rocco Commisso di non voler rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 e per questo sarà ceduto.

Secondo quanto riportato dal tabloid inglese The Sun, sono due le squadre di Premier League maggiormente interessate all’attaccante serbo. Oltre al Tottenham, di cui vi abbiamo già riferito, anche il Newcastle avrebbe messo nel mirino Vlahovic. La nuova proprietà araba dei Magpies è pronta ad investire pesantemente a partire dal mercato di gennaio e il gioiello della Fiorentina è uno dei profili che generano maggiore interesse.