Un’altra squadra pronta a prendere la porta in faccia dalla Fiorentina

Ormai è fatto noto che la Fiorentina abbia rifiutato lo scorso gennaio un’offerta da 40 milioni di euro (35 subito più cinque di bonus) da parte del Napoli per Gaetano Castrovilli.

Dopo l’Inter, anche la Roma, per il Corriere dello Sport-Stadio, proverà ad aprire una trattativa coi viola per il giocatore non appena sarà possibile farlo. E così come il club nerazzurro, quello giallorosso si beccherà una bella porta in faccia (metaforica, ci mancherebbe altro) da parte dei gigliati.

Com’è noto, è intenzione di Rocco Commisso di portare avanti la propria squadra puntando sul giovane centrocampista, entrato a far parte anche del giro della Nazionale.