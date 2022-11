Un’altra tragedia scuote il calcio giovanile toscano: sedicenne muore dopo aver accusato un malore in campo

Una nuova tragedia colpisce il mondo del calcio giovanile toscano. Dopo la scomparsa il mese scorso di Ruben Guasti e Davide Gavazzi, è morto nella giornata di ieri un altro giovanissimo calciatore che militava nel Laterina.

Dopo aver accusato un giramento di testa mentre era in campo per l’allenamento, il sedicenne è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Arezzo ma le sue condizioni sono peggiorate rapidamente e non ce l’ha fatta. Accertamenti medici sono in corso per ricostruire le cause del decesso, ma secondo quanto emerso il ragazzo disponeva di regolare certificato di idoneità sportiva agonistica.

Una tragedia che ha scosso fortemente la comunità di Levanella di Montevarchi (Arezzo), dove il ragazzo abitava, che si è stretta intorno alla famiglia e a tutti gli amici e compagni di squadra del giovane calciatore.