Un’anziana tifosa scrive a Venuti: “Ripensaci, Firenze è con te e ti compiangerà come gli altri figli che l’hanno lasciata”

Lorenzo Venuti lascerà la Fiorentina? Dalla prossima stagione, dovrebbe essere promosso Niccolò Pierozzi dalla Reggina per occupare il posto da riserva di Dodo. Il giocatore-tifoso viola sembra allora costretto a cambiare aria, dopo diverse stagioni passate in riva all’Arno.

Il suo attaccamento per la maglia resterà ad ogni modo indissolubile e a testimoniarlo ci ha pensato lo stesso Venuti, pubblicando sui propri canali social una lettera scritta da una tifosa della Fiorentina. Sonia, – come si legge – l’autrice, augura il meglio per il futuro del montevarchino che ci ha tenuto a condividere con tutti queste bellissime parole:

“Grazie “Lollo” per quello che fa per la “Viola”, spero che ci ripensi e non se ne vada, ma se dovesse essere così gli auguro tutto. La fortuna e il successo che si merita chi come lei ha un grande cuore. Firenze è con lei e la compiangerà come gli altri figli che l’hanno lasciata per colpa di pochi. E io dovrò trovare un nuovo 23! No, anzi, dopo lei e Pasqual non mi affeziono più a nessuno“.