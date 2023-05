Un’aspirina per Terracciano, ma Cerofolini è preallertato

Il portiere titolare della Fiorentina, Pietro Terracciano, non ha preso parte all’allenamento di rifinitura della squadra perché alle prese con la febbre. E’ stato lo stesso allenatore viola, Vincenzo Italiano, a confermare ieri quello che era già apparso chiaro durante la seduta della mattina: “Pietro aveva qualche linea di febbre, abbiamo cercato di tenerlo a riposo. Ma credo sia recuperabile per la partita”.

Alla fine l’estremo difensore viola è stato convocato per il match contro il Basilea e dovrebbe scendere regolarmente in campo. Però il suo secondo, Michele Cerofolini, è stato già preallertato. Dopo aver fatto il suo esordio in Serie A nella sfida contro la Sampdoria, nel caso, sarebbe anche alla sua prima apparizione europea.