Un’assenza ancora destinata a durare. Castrovilli in fase di recupero e Kokorin…

Il capitolo assenti in casa Fiorentina è abbastanza nutrito. Il caso del giorno è ovviamente quello che riguarda Kokorin, che però, salvo sorprese non dovrebbe restare fuori a lungo.

Castrovilli è in via di recupero. Dopo essersi fatto male in campo il 18 settembre scorso (botta fortissima all’addome) ha ricominciato ad allenarsi e deve tornare ad essere in condizioni accettabili.

Quello che non vedremo ancora per un bel po’ è il portiere Dragowski. In questo caso però, c’è da dire che il suo sostituto Terracciano ha dato ampie garanzie.