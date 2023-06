Un’avventura già finita, e senza brillare: Munteanu ora pensa al futuro e non mancano le pretendenti. La situazione

Estremamente deludente il percorso della Romania Under 21 all’Europeo di categoria. La squadra del classe 2002 della Fiorentina Louis Munteanu esce di scena dopo le prime due partite, concluse con altrettante sconfitte. Due prove da titolare per il viola Munteanu, entrambe opache e senza incidere, con la squadra romena che è ancora a caccia del primo gol nella competizione.

Munteanu salvo sorprese prenderà parte al ritiro viola dal prossimo 12 luglio, dopo il rientro alla base in seguito alla buona stagione in patria, terminata con la vittoria del campionato romeno. Sull’attaccante cresciuto nel vivaio della Fiorentina ci sarebbero già molteplici interessamenti. Empoli, Cagliari e Frosinone avrebbero chiesto informazioni alla Fiorentina per il giocatore cresciuto nell’ex Academia Hagi.

Tempo di valutazioni per il futuro del giocatore in casa Fiorentina, e la possibilità di valutare la crescita del ragazzo e l’impatto nel calcio italiano in una realtà di Serie A potrebbe essere la scelta migliore. Starà poi a Munteanu dimostrare di valere un’opportunità in maglia gigliata. Le prossime settimane saranno chiave per avere certezze sulla sorte del calciatore, non il solo in bilico nella rosa viola.