Un’idea autolesionista che si è accantonata da sola

“La Fiorentina metta Vlahovic in tribuna e Italiano faccia giocare Kokorin“. Quante volte, nel corso degli ultimi giorni, abbiamo letto messaggi del genere nei commenti su Fiorentinanews.com, ma anche in giro per i social.

Un’idea, per molti aspetti, semplicemente autolesionista ma che si è accantonata da sola grazie ad un semplice infortunio del russo. Non crediamo proprio che a Italiano sia mai balenata per la testa una soluzione del genere, anche perché il valore tecnico di Vlahovic non lo si può certo mettere in discussione, neanche dopo una manfrina contrattuale, ma almeno non dobbiamo più leggere una simile bestemmia calcistica.

I sostenitori del lotitismo si mettano in pace. La politica dura che talvolta ha adottato il presidente della Lazio con alcuni suoi giocatori, non può essere messa in pratica con l’attaccante viola perché la Fiorentina si è messa nelle condizioni di non poterla attuare. E’ il ripetersi dell’ormai famosa assenza di alternative che impedisce qualsiasi ‘atto di forza’ almeno fino al prossimo mercato di gennaio. Del resto mettere il giocatore più forte che hai attualmente in rosa fuori dai giochi, non è un provvedimento furbo in qualsiasi circostanza, piuttosto ricorda tanto quella storiella del marito che, per far dispetto alla moglie…