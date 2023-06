Un’idea per la corsia mancina potrebbe essere trattenuta a Torino per diretta volontà di Allegri. Le ultime

Fra i tanti nomi usciti, quello di Andrea Cambiaso piace alla Fiorentina. Dopo l’ultima esperienza al Bologna, la Juventus, proprietaria del suo cartellino, l’ha richiamato alla base. Ma potrebbe non restarci ancora per molto…

Come riportato da Sky Sport, infatti, Massimiliano Allegri, recentemente confermato sulla panchina dei bianconeri, lo considera un vice-Weah (il neo-acquisto proveniente dal Lille) e lo vorrebbe testare durante la tournée negli Stati Uniti. La sua permanenza però non è data per certa. La Fiorentina dunque potrebbe puntare sul laterale mancino nelle prossime settimane.