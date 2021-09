Un’intesa difensiva ostacolata dai continui cambi di Italiano. Il tecnico della Fiorentina fa le prove per trovare una quadratura definitiva

Le mosse di Italiano danno tutta l’impressione di essere delle prove generali per arrivare al prodotto definitivo. Stiamo parlando delle scelte del tecnico della Fiorentina in difesa, dove gli uomini sono cambiati praticamente ad ogni partita. Milenkovic, Quarta, Igor, Nastasic, per non parlare delle corsie esterne dove ieri ha trovato spazio addirittura Benassi.

Combinazioni diverse di calciatori per cercare di capire quale sia la migliore. Il rischio, ovviamente, è quello di non trovare una sintonia e un’intesa nei movimenti. Cosa più che normale se, prendendo ad esempio Milenkovic, ogni sette giorni voltandoti alla tua destra trovi un compagno diverso. La conseguenza sono i nove gol subiti in cinque partite, molti dei quali hanno visto la retroguardia viola non certo impeccabile.

Non è il caso di allarmarsi però, perché qualche prova generale a campionato già iniziato ci si poteva aspettare. Certo che Italiano dovrà trovare presto una quadratura, perché la difesa più di tutti gli altri reparti ha bisogno di sicurezze. Giocare sempre con gli stessi interpreti, soprattutto nelle due postazioni centrali, aiuta a trovare intesa e sbagliare meno. E in tal senso, visto che il posto da titolare di Milenkovic difficilmente verrà messo in dubbio, sarà uno tra Igor, Quarta e Nastasic a prendersi la casella libera accanto a lui.