Un’intesa per Dia che latita. E chi ce la fa a convincere Cabral?

Se c’è un reparto che ha lasciato dubbi all’interno della Fiorentina, quello è senz’altro quello offensivo. Gran parte dei quotidiani stamani si concentra proprio sul mercato degli attaccanti.

Per il Corriere dello Sport-Stadio Boulaye Dia è al primo posto della lista dei desideri del club viola. Ci sono però almeno un paio di ostacoli per arrivare al giocatore. In primo luogo deve essere acquistato dalla Salernitana ed è ancora di proprietà del Villarreal. E poi l’intesa tra i gigliati e la stessa Salernitana per il trasferimento a Firenze di Dia latita.

La clausola da 25 milioni di euro che entrerà in vigore dopo il riscatto (e che durerà fino a metà luglio) è uno scoglio difficile da aggirare. E anche l’opzione di inserire nella trattativa il cartellino di Cabral non sembra aver riscosso entusiasmo tra l’entourage del brasiliano.