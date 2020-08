Un’inversione di rotta che non deve penalizzare Vlahovic: c’è chi potrebbe restituirlo maturo alla Fiorentina

Un anno fa la Fiorentina decise di azzardare in attacco, affidandosi all’esordiente Vlahovic, all’esperienza di Boateng e alla molto teorica vena realizzativa di Pedro: due scommesse ed un veterano in sostanza, nessuno però con la doppia cifra nei piedi. La salvezza è arrivata comunque in qualche modo ma anche con gli arrivi di Cutrone e Kouame e le presenze di Chiesa e Ribery, il peso offensivo è rimasto sempre su livello piuttosto bassi. Ecco perché il diktat di questo mercato è trovare un attaccante affidabile, mandando magari Vlahovic a cercare spazio altrove, in prestito. Sul serbo è ancora presto per dare giudizi definitivi ma le sensazioni trasmesse con alcuni colpi e alcuni gol sono molto intriganti e per questo chiudergli lo spazio sarebbe un peccato. C’è chi come Juric a Verona che lo accoglierebbe a braccia aperte ma anche il Parma di Liverani, nell’ottica di rinunciare a Inglese o Cornelius. Due club dove Vlahovic potrebbe diventare anche un titolare (come fatto ad esempio da Kulusevski) per poi tornare molto più maturo a Firenze, pronto a giocarsi le sue carte.

