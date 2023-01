Uno-due e i centravanti vanno KO. E così c’è la via alternativa per la Coppa

Uno-due. Lo scorso fine settimana è stato sicuramente negativo per la Fiorentina, almeno per quel che riguarda la questione centravanti.

Prima si è fatto male Jovic, in allenamento, venerdì mattina, riportando una contusione che non gli ha permesso di essere tra i convocati per la partita contro il Sassuolo. Poi è andato KO sabato Cabral: una distorsione alla caviglia contro gli emiliani non gli ha consentito di tornare in campo nel corso del secondo tempo.

E ora? Il serbo ci prova ad esserci per la Coppa Italia contro la Sampdoria, ma ancora non è dato sapere con certezza se possa esserci o meno. E allora ecco che Kouame si scalda perché potrebbe toccare a lui scendere in campo al centro dell’attacco, così com’è successo sabato scorso.