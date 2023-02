Uno Jovic così ‘vivo’ non si era mai visto: ecco come una partita prende la piega della Fiorentina

Accusato di indolenza, quasi di menefreghismo ma a prescindere dalle valutazioni soggettive, di numeri scadenti sotto porta e lì c’è poco da opinare. A Braga si è visto invece un Luka Jovic cattivo sotto porta ma molto più presente e vitale nel corso della gara ed è questa la vera novità. Non dimentichiamo infatti che il serbo, oltre ai due gol, ha provocato anche il rosso di Tormena, con una giocata piuttosto emblematica.

Un’eventualità rara quella della superiorità numerica per la squadra di Italiano ma è evidente che per provocarla serva una vitalità, una brillantezza diversa da quella media messa in campo dalla Fiorentina. E da Jovic in particolare. Una piacevole novità dunque, che ha svoltato definitivamente la serata della squadra viola e il discorso qualificazione.