Uno “scherzo” del destino. Ma Semplici proverà a sfatare il suo personale tabù

Il calcio piace sempre giocare con gli incroci particolari, e Italiano ha la chance di entrare nella leggenda viola proprio contro la squadra che lo ha “portato” a Firenze: la promozione in A e la successiva salvezza con lo Spezia hanno infatti evidenziato il lavoro del tecnico nato a Karlsruhe, in Germania, tanto da portare i dirigenti toscani a puntare su di lui per iniziare un nuovo ciclo.

E lo fa contro un allenatore, Leonardo Semplici, che a Firenze ci è nato e ha pure guidato la Primavera viola. In 6 sfide contro la “sua” squadra, alla guida di Spal e Cagliari, Semplici non ha mai vinto: solo 3 pareggi. Un ko nell’unico incrocio con Italiano che invece contro la sua ex ha un curriculum immacolato: tre incroci e tre vittorie. Con la quarta, la storia è fatta. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.