Uno sconto del Comune alla Fiorentina in cambio della garanzia di permanenza

Il contratto tra la Fiorentina e il Comune di Firenze per l’utilizzo dello stadio e dei Campini è in scadenza a giugno. Attualmente il club viola paga al Comune un canone di affitto pari a 1,1 milioni di euro a stagione.

Il nuovo accordo dovrà però essere diverso, primo perché Biraghi e compagni non sfrutteranno i terreni del centro sportivo Astori per allenarsi ma si sposteranno al Viola Park e poi perché a gennaio la Curva Ferrovia verrà chiusa per iniziare i lavori di rifacimento.

Alla luce di queste novità, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, i viola si attendono un prezzo inferiore rispetto all’attuale, una sorta di “sconto” che Palazzo Vecchio è disposto a concedere a patto di ricevere dal club garanzie che la squadra resti a Campo di Marte dopo la ristrutturazione dell’impianto.