Uno scontro diretto inimmaginabile

Se un mese fa ci avessero detto che il 21 settembre al ‘Franchi’ si sarebbe giocato lo scontro diretto per il primato della Serie A (o almeno quello eventuale di una notte) non ci avremmo creduto e probabilmente non ci avrebbe creduto nessuno in generale. Tra la necessità di ripartire veramente dal basso e da lontano, tra qualche sprazzo di entusiasmo e ancora molte incognite e con la certezza di un calendario difficilissimo almeno per il primo mese. Quella con l‘Inter è la quinta gara di questo campionato e la Fiorentina la affronta con 9 punti, a -1 dai nerazzurri, dopo 3 vittorie consecutive a dir poco esaltanti. Sono tre vittorie ben diverse da quelle che ottenne Montella a settembre 2019 e che danno l’idea di una squadra in crescita, con il bello ancora da dimostrare realmente.

Al ‘Franchi’ sarà scontro diretto vero e proprio, la Fiorentina lo giocherà con il massimo della tranquillità e della leggerezza ma anche con tanta voglia di continuare a stupire e a mettere in difficoltà la squadra campione d’Italia.