Che l’attesa per la semifinale di andata di Coppa Italia sia già altissima sono i numeri a dircelo. Il settore che era riservato ai tifosi della Fiorentina all’interno dello stadio Zini di Cremona, è andato esaurito nel giro di una manciata di minuti.

Ma i tifosi viola presenti in Lombardia per il match contro la Cremonese, non saranno ‘solo’ i 2500 del settore ospiti, ma saranno molti di più. 3500, forse 4000, difficile fare una stima precisa perché i sostenitori gigliati, sfruttando il fatto che non ci sono limitazioni per questa trasferta, hanno cominciato ad acquistare biglietti anche in altri settori dello stadio.

Quel che è certo è questo: lo Zini sarà uno stadio ad alta concentrazione di tifosi della Fiorentina il prossimo 5 aprile.