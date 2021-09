Uno stadio esaurito (per quel che si può) ma gli ultras rimangono fuori

Sono 16 mila gli spettatori che saranno presenti questa sera all’Artemio Franchi per Fiorentina-Inter. Una volta, davanti ad una cifra del genere si sarebbe detto che la prevendita è stata un autentico flop. In era Covid invece siamo davanti ad un tutto esaurito, il massimo della capienza consentita in questo momento.

A questa sorta di festa in tono minore, mancheranno i gruppi organizzati e gli ultras della Fiesole che hanno preso una posizione ben precisa prima dell’avvio del campionato: o ci fate entrare tutti o noi restiamo fuori. In attesa di ulteriori aperture, il loro supporto ci sarà da fuori. Ci sarà l’incitamento fatto alla squadra che verrà scortata nel suo viaggio in pullman fino allo stadio e poi c’è la volontà di replicare il lancio di fuochi d’artificio, già visto dopo Fiorentina-Torino. Ma in questo caso determinante sarà il risultato finale del match.