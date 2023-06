Uno stanchissimo Nico Gonzalez chiude la stagione con una vittoria della sua Argentina contro l’Indonesia: 60 minuti in campo per l’esterno della Fiorentina

Da poco terminata l’amichevole tra le nazionali di Argentina e Indonesia. A vincere sono stati i campioni del Mondo in carica, che hanno rifilato un facile 2-0 nei confronti della squadra asiatica. A segno Paredes al 38′ del primo tempo con un gran tiro dalla distanza e poi Romero al 55′ con un bel colpo di testa su corner.

Per Nico Gonzalez 60 minuti in campo da titolare. Poche giocate e tanta stanchezza per l’attaccante viola che finalmente potrà godersi le vacanze dopo l’ultima partita della stagione con l’Albiceleste. Dopo un quarto d’ora del secondo tempo, l’esterno viola è stato sostituito dal giovane Garnacho.