Uno step intermedio per Aquilani prima di approdare in Serie A? Un club italiano ci pensa per la squadra B

Uno step intermedio prima di approdare in Serie A per Alberto Aquilani? Secondo quanto riportato da La Gazzetta di Modena, il tecnico della Fiorentina Primavera sarebbe tra le opzioni del Sassuolo per allenare la squadra B.

I neroverdi vorrebbero cominciare il progetto avviato negli ultimi anni dalla Juventus, e che ha portato in prima squadra calciatori come Fagioli e Miretti. Il Sassuolo giocherebbe in Lega Pro e il direttore sportivo Carnevali avrebbe individuato proprio Aquilani come profilo per la panchina.