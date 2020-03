Uno stop che ferma il tempo: Fiorentina e una ripartenza con Iachini e Chiesa. Dal mercato i calciatori che daranno un valore aggiunto ai viola

Parlare di calcio è difficile, praticamente impossibile. Ma di qualche scenario che riguarda la Fiorentina del futuro possiamo raccontare qualcosa. Ipotesi, che chiaramente prenderanno corpo solo e soltanto tutti noi usciremo da questo incubo. Perché il pallone, il calcio, il nostro mondo…arriva molto, molto dopo. Prima ci sono le cose serie, altre priorità, la salute di tutti noi.

Ma visto che, l’ottimismo non deve mancare, pensiamo al dopo, a quando ripartiremo, a quando il calcio ricomincerà. Probabilmente anche il mondo del pallone, per forza di cose, dovrà ripartire in modo diverso. Soprattutto dal punto di vista economico. Difficile immaginare un calcio che continuerà sulla stessa strada. Ci saranno meno soldi, meno introiti, anche a livello televisivo. E, probabilmente, assieme a questo anche stipendi minori e un mercato diverso. Una vera e propria rivoluzione, anche con l’occasione di rimettere un po’ di cose a posto, di ripartire con un sistema più equo e più bello. Un sogno? Forse.

Guardando in casa viola, se proprio si vuole gettare là qualche ipotesi, possiamo tranquillamente immaginare una Fiorentina che ripartirà da Iachini. Perché questo stop è come se avesse fermato il tempo. E ci vorranno mesi per rimettere a posto tutto, per cominciare a riprogrammare per bene. Ci sarà poco tempo, da quando si ricomincerà, per stravolgere tutto. A Firenze ma anche altrove. Diciamo che, probabilmente, questa stagione si protrarrà anche per la prossima, dal punto di vista delle rose, dei progetti. Con Chiesa che, oggi più che mai, potrebbe rinnovare e rimanere in viola. Con l’allenatore gigliato che, se concluderà bene la stagione, avrà molte chance di onorare il proprio contratto, con lo scorso mercato di gennaio (nel quale la Fiorentina si è mossa molto bene) che avrà un valore doppio. Amrabat, Kouame, calciatori che nel prossimo campionato saranno sicuramente un valore aggiunto. Spunti, riflessioni, possibilità. Che abbiamo voluto appuntare qui, da riprendere tra un po’. Quando, speriamo tutti, la nostra vita tornerà alla normalità. Anche con il calcio, con la Fiorentina, con tutto quello che da sempre ci fa divertire e che, in questo momento, ci manca molto.