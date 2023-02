Un’occasione (l’ennesima) buttata via: La Fiorentina si perde e il Bologna allunga proprio sui viola. Guarda la nuova CLASSIFICA della Serie A

La Fiorentina spreca una buona occasione per restare in scia del Torino, perdendo in casa contro il Bologna che, tra l’altro, allunga proprio sui viola. Il tutto in un gruppo affollatissimo che comprende nove squadre fino al Lecce.

Mancano purtroppo risultati e continuità alla Fiorentina; questo oltre ad alcuni problemi che non sono stati di certo risolti con l’ultimo mercato invernale.

Questa la nuova CLASSIFICA di Serie A, in attesa del posticipo domenicale e dei match di domani e martedì: Napoli 56, Inter 40, Roma 40, Milan 38, Atalanta 38, Lazio 38, Torino 30, Udinese 29, Bologna 29, Empoli 26, Monza 25, Fiorentina 24, Sassuolo 23, Juventus 23, Lecce 23, Salernitana 21, Spezia 18, Verona 13, Sampdoria 9, Cremonese 8.