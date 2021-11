Un’operazione che la Fiorentina può chiudere in cinque minuti. Scamacca resta, Belotti esce dai radar viola

Non solo Julian Alvarez, è inevitabile che l’avvicinarsi del mercato di gennaio coinciderà con l’entrata in scena anche di altri candidati per l’attacco della Fiorentina.

Secondo quanto riportato da La Nazione, quella che porta a Borja Mayoral è la pista più facile da seguire. Non sono previsti ostacoli al suo trasferimento a Firenze: la Roma non avrebbe problemi e la soluzione va bene anche al Real Madrid, proprietario del suo cartellino. Insomma se i viola apriranno il tavolo di Borja l’operazione si può chiudere in cinque minuti.

Scamacca resta, mentre Belotti per il quotidiano fiorentino sembra essere uscito dai radar del mercato viola. Questo comunque non significa che Barone e Pradè non possano ritornare sul giocatore del Torino che però non dovrebbe partire a gennaio, bensì a giugno, alla scadenza del suo contratto.