Un’operazione che porterebbe solo svantaggi: ecco perché, salvo improbabili offerte folli, la Fiorentina non può cedere Jovic

Nelle ultime ore si è parlato di alcuni contatti tra il procuratore di Luka Jovic, Fali Ramadani, e il Galatasaray per un possibile trasferimento dell’attaccante in Turchia. In verità però si tratta di uno scenario molto complicato, perché in caso di cessione del serbo la Fiorentina subirebbe delle ripercussioni fiscali ed economiche non indifferenti.

Il club viola, infatti, perderebbe tutti i benefici del decreto crescita e si ritroverebbe a dover versare anche gli arretrati dell’anno scorso. In altre parole, dovrebbe pagare altri milioni in più rispetto a quelli già sborsati per lo stipendio di Jovic, per una cifra totale vicina ai 5 milioni. Una cessione dell’ex Real Madrid sarebbe fattibile solo di fronte a un’offerta stratosferica, cioè di almeno 40 milioni, ma è chiaro che uno scenario del genere ad oggi è puramente utopistico.