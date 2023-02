Ursino: “Juric ha preso il Torino in zona retrocessione e l’ha portato a ridosso dell’Europa. Uno così può allenare ovunque”

L’ex dirigente del Crotone Giuseppe Ursino ha parlato a TMW di Ivan Juric, allenatore accostato alla Fiorentina in passato e spesso paragonato a Vincenzo Italiano: “Per me uno che prende il Torino in zona retrocessione e lo porta a ridosso dell’Europa, è uno che può allenare ovunque. Juric è una persona eccezionale, che tiene alla squadra e ai suoi giocatori”.

E poi ha aggiunto: “Sul campo la squadra deve fare ciò che dice lui, tutto il resto non conta. In questo è simile a Gasperini, uno che non scherza. Un altro che arriverà ad alti livelli è Palladino, perché oltre ad essere bravo ha anche classe nello stare in panchina e questa cosa ai presidenti piace”.