Ursino: “Messias poteva prenderlo la Fiorentina. Ad Italiano piaceva molto e mi ricordo che nella partita di ritorno con lo Spezia…”

In mattinata Junior Messias ha svolto le visite mediche con il Milan ed è diventato di fatto un nuovo giocatore rossonero. Anche la Fiorentina però aveva provato a prenderlo come conferma il direttore sportivo del Crotone, Beppe Ursino, a TMW Radio.

“Chi altro poteva prenderlo? Il Torino, sicuramente. Non abbiamo trovato l’accordo e si sono un po’ allontanati, poi è arrivata la Fiorentina più altre squadre. Col Milan siamo andati in fondo. Il giocatore è contento di dov’è andato, in un ambiente molto passionale e con un allenatore che gli piace. Non dico che potrà fare come a Crotone, ma può fare bene.”

Un giocatore che piaceva ad Italiano: “Sicuramente sì – continua Ursino – conoscendo il mister. Ricordo quando nella partita di ritorno con lo Spezia dello scorso anno si avvicinò per accarezzarlo, l’ha sempre stimato molto”.