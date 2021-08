Ursino: “Messias richiesto da 2-3 società importanti. La nostra valutazione è di circa sette milioni e speriamo che…”

Il direttore sportivo del Crotone Giuseppe Ursino è intervenuto a Sportitalia facendo il punto sulla situazione di Junior Messias: “Il giocatore è richiesto da 2-3 società importanti, il Milan non si è fatto più vivo dopo un iniziale interessamento. Non so cosa succederà domani, ma sicuramente qualcosa si farà e una di queste squadre lo prenderà perché è un giocatore importante. Torino? Ho parlato con Vagnati stamattina, loro hanno preso un altro giocatore, ma secondo me sono ancora intrigati da questa prospettiva, ho questa sensazione.

Poi ha aggiunto: “Speriamo che già domani mattina si chiuda con uno dei club. Sette milioni? Ci aggiriamo attorno a quella cifra, è una valutazione giusta in questo momento anche se il valore è più alto”.