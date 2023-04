Uva: “Commisso fa parte di una generazione di investitori ben precisa. Non è un fondo di investimento che fa solo business”

Il dirigente Uefa Michele Uva, a Radio Bruno Toscana ha parlato così del Presidente della Fiorentina Rocco Commisso: “Credo che il Presidente viola faccia parte della generazione d’investitori con una passione per l’Italia. Discorso molto diverso dai fondi d’investimento, che lo fanno solo per business. Firenze come altre realtà ha un grande investitore ma che ha grande passione, che permette anche di investire su vari ambiti”.

Sul Viola Park ha aggiunto: “Non l’ho visto personalmente ma posso dire che un grande centro sportivo porta diversi punti a fine anno”.