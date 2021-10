“Vado contro i miei interessi, ma spero che la rottura tra Fiorentina e Vlahovic non sia dovuta alle commissioni per il procuratore”

Claudio Pasqualin, procuratore, ha parlato a TMW Radio anche della vicenda Dusan Vlahovic. Queste le sue parole sull’attaccante della Fiorentina:

“Commisso ha reagito in modo virile al rifiuto di rinnovo da parte di Vlahovic. Vado contro i miei interessi essendo un agente, ma spero che la rottura non sia dovuta alle commissione chieste dal procuratore del serbo. Secondo la Fifa agli agenti negli ultimi 5 anni sono andati 3,5 miliardi. Bisognerebbe bandire il procuratore come figura di mediazione. Il fenomeno delle commissioni rimane irrisolto. Non ho capito l’atteggiamento di Vlahovic in ogni caso”.