Vaira: “Gli assalti per Cittadini? Abbiamo saputo resistere, questo dimostra l’amore della proprietà per la squadra. Ferrarini…”

Durante la conferenza stampa di oggi, il direttore sportivo del Modena Davide Vaira ha parlato del nuovo arrivo Ferrarini in prestito dalla Fiorentina, oltre che (in maniera velata) delle offerte e dell’interesse per Cittadini, giovane difensore su cui ha messo gli occhi anche la società viola. Queste le sue parole:

“Il saper resistere agli assalti per i nostri profili più interessanti (Cittadini, appunto ndr), ricercati da club molto importanti, sono la dimostrazione di quanto amore e lungimiranza la proprietà regali al Modena. Ferrarini è un giovane che conosco molto bene dai tempi della Primavera della Fiorentina, ragazzo che migliora la nostra batteria di esterni vista la partenza di Azzi”