Valcareggi a FN: “Tra Fiorentina e Chiesa c’è una pace armata, il suo futuro è lontano da Firenze al 98%. Vlahovic aspetterà di fare altri gol prima di firmare”

Uno dei temi più dibattuti in casa Fiorentina in questi giorni sono senza dubbio i rinnovi dei contratti di due giocatori importanti come Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Per fare chiarezza sulle due vicende Fiorentinanews.com ha interpellato il procuratore e tifoso viola Furio Valcareggi.

Dopo il tira e molla in estate, la vicenda Chiesa è destinata a tornare a galla. Crede che l’attaccante viola possa davvero firmare un nuovo contratto con la Fiorentina per rimanere ancora a Firenze? I 4 milioni di stipendio di cui si parla, sono giusti per il valore del giocatore?

“Fra Fiorentina e Chiesa c’è una pace armata ma il suo destino è segnato. Credo che Chiesa andrà via. Bisogna fare chiarezza sul fatto che lo stipendio che percepisce un giocatore non è collegato direttamente al valore del suo cartellino. Se formalizzeranno la firma del contratto ci sarà un colpo di scena, ma rimango dell idea che il futuro di Chiesa è al 98% lontano da Firenze. Quello che è importante è che finalmente Chiesa è tornato tra noi. Andrà in doppia cifra e smentirà tutti quelli che dicevano che alla Fiorentina non avrebbe fatto più nulla”.

Altro rinnovo sul tavolo della Fiorentina è quello di Dusan Vlahovic. Che ne pensa di questa operazione?

“Vlahovic riamane senza dubbio e questa è un’ottima notizia. Prima di firmare aspetterà di fare altri 4 o 5 gol che potranno di sicuro avvantaggiare l’operazione. Il ragazzo vorrà guadagnare il più possibile. Diventerà uno dei migliori centravanti in circolazione e sarà un crack, ve lo posso assicurare”.

Infine una domanda sul suo assistito Michele Cerofolini, attualmente in prestito alla Casertana. Come sta andando la sua esperienza campana?

“Michele sta giocando con continuità, era il suo obiettivo. Ieri ha avuto un problemino e non è stato della partita, ma sta bene. In estate tornerà a Firenze e valuteremo la migliore opzione per lui. È un ottimo portiere e ha tanta voglia di giocare e fare bene. La Fiorentina crede in lui e ci sta aiutando molto”.