Valcareggi a FN: “Vlahovic rimane alla Fiorentina. Su di lui ho avuto ragione e adesso vale 60 milioni. Chiesa? Quando dissi che sarebbe andato alla Juventus, i tifosi si arrabbiarono, ma sapevo già come sarebbero andate le cose perché me lo disse Corvino”

Ad otto fermate dal capolinea la Fiorentina deve ancora conquistare la salvezza, ma per gli addetti ai lavori è già tempo di pensare al futuro. Di questo e molto altro, la redazione di Fiorentinanews.com ha parlato con il procuratore e tifoso viola Furio Valcareggi.

Ad oggi, la Fiorentina ha 30 punti in classifica e ancora 8 partite da giocare. Come vede la lotta verso la salvezza? Ci sarà da soffrire fino alla fine?

“Ci sarà ancora un po’ da soffrire, ma credo che ci salverà il mio amico Leonardo Semplici con il Cagliari che è messo male, o il Torino. Noi abbiamo un vantaggio che dovrebbe rassicurarci, 8 punti a questo punto della stagione sono un’eternità. Ci vuole molta attenzione e serietà ma onestamente non vedo il rischio della retrocessione per la Fiorentina”.

Vlahovic è arrivato a collezionare ben 15 reti in questa stagione: quali sono adesso le opzioni della Fiorentina? Rinnovo o cessione?

“Non scherziamo, Vlahovic rimane alla Fiorentina. Gli verrà fatto un bel contratto e lui è contento di rimanere qui a Firenze. Io sul serbo mi sono creato delle inimicizie pazzesche: chi ha sbagliato la valutazione di questo attaccante lo deve ammettere. Quando l’anno scorso Iachini lo faceva giocar poco, tanti noti opinionisti caldeggiavano l’ipotesi di mandarlo a giocare in prestito per farsi le ossa e io ero contrarissimo. Conosco bene il calciatore e ho avuto ragione su di lui. Il bambino (Vlahovic ndr) oggi vale 60 milioni di euro, pensa te se continua così. A Benevento ha fatto come fanno i rappresentanti, quando mostrano tutta la merce che ti vogliono vendere. Vlahovic ha segnato un gol alla Inzaghi, uno alla Baggio e l’altro alla Salah, tirando fuori tutto il suo repertorio. Quando un giocatore fa tanti gol come lui è una punta, tutto il resto son chiacchiere. Grazie ai suoi gol la Fiorentina si salverà”.

Sul rinnovo di Ribery cosa ne pensa? La Fiorentina ha ancora bisogno di lui o deve voltare pagina?

“Io credo che con Ribery ci sarà un divorzio consensuale. Ha dato tanto alla Fiorentina, ma è anche costato alle casse del club. Certo se si vuole Ribery non gli si può proporre un ingaggio ‘normale’. È come quando uno va a mangiare da Pinchiorri, bisogna aspettarsela la mazzata sul conto, altrimenti non ci si va. Noi siamo andati a prendere un giocatore che ha vinto tutto col Bayern Monaco. A Firenze ha fatto partite eccellenti e altre meno esaltanti. Ci sono stati alcuni infortuni di troppo, ma quando ha giocato a me è piaciuto tantissimo. Continuità con la Fiorentina? Non lo so, nonostante l’affetto direi anche no. Fosse per me, un bel saluto e poi via ad una separazione consensuale”.

Chiesa e Muriel. Si aspettava questa crescita mostruosa di questi due giocatori una volta svestita la maglia viola?

“Muriel, così come Cuadrado, furono cacciati dall’Udinese ed entrambi, passando per Lecce, arrivarono alla Fiorentina. Sulle valutazioni dei giocatori non sbagliamo solo noi a Firenze evidentemente. Sono due giocatori fantastici che son voluti andar via e che sarebbe stato difficile trattenere a Firenze. Chiesa? Già 2/3 anni fa dissi che sarebbe andato alla Juventus e i tifosi si arrabbiarono con me a tal punto da appendere quello striscione allo stadio. Ma io sapevo già come sarebbero andate le cose semplicemente perché me lo disse Corvino. Chiesa voleva andare alla Juve, ma poi arrivò Commisso e le cose cambiarono. Fu indetta una pace armata, con il patto di cedere il calciatore al termine della stagione. Chiesa alla Juventus non doveva giocare per molti, ma è un fenomeno e le cose sono andate diversamente. Son contento perché è venuto fuori dalla scuola calcio ‘Ferruccio Valcareggi’”.