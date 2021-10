Valcareggi: “Fossi in Commisso terrei Vlahovic in tribuna per un anno e mezzo. La Fiorentina non ha colpe”

A tuttomercatoweb.com ha parlato Furio Valcareggi, procuratore vicino alle vicende viola. Queste le sue parole sul caso Dusan Vlahovic:

“La proprietà non ha colpe perché ha fatto di tutto per tenerlo. Doveva rinnovare un anno e mettere in chiaro che senza l’Europa se ne sarebbe andato, non è stato riconoscente. 4 milioni all’anno li vale, ma per andare oltre queste cifre di reti ne servono altrettante. Fossi Commisso lo terrei in tribuna per un anno e mezzo senza fargli vedere il campo la domenica”.