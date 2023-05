Valcareggi: “Jovic anziché lamentarsi dovrebbe guardare come gioca. Ieri la Fiorentina ha peccato di inesperienza, sconfitta meritata”

A TMW Radio il noto procuratore Furio Valcareggi ha parlato così delle ultime vicende di casa Fiorentina: “Visto che Jovic si lamenta, lo invito a guardare come gioca. Quando entra in campo sembra che sia lì per caso. Per i mezzi che ha potrebbe essere il titolare, ma Cabral dà molto di più alla squadra. Ieri sera la Fiorentina ha sottovalutato un po’ il Basilea, ma Italiano non è stato presuntuoso. Semplicemente tutti hanno pensato di vincere facile, ma in Europa non funziona così ed è mancata un po’ di esperienza. La Fiorentina è ingenua, non abituata a giocare a certi livelli, e alla fine la sconfitta è meritata. In vista del ritorno però è ancora tutto aperto”.