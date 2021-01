Valcareggi: “Milik resta solo un sogno per la Fiorentina. Papu Gomez dovrebbe parlare con me..”

L’agente di mercato e opinionista Furio Valcareggi, durante un collegamento con TMW News, oltre che a parlare del futuro di Milik ha parlato anche di un possibile approdo di Papu Gomez a Firenze. Queste le sue parole: “So per certezza che Milik era già della Juve, rifiutando ogni offerta di prolungamento del Napoli. Alla fine poi non è andato e i bianconeri come “cerotto” hanno preso Morata. Non so se in questa situazione adesso la Juve lo aspetterà ma per la Fiorentina lui resta un sogno. Il polacco purtroppo non verrà mai a giocare a Firenze. E’ vero che c’è l’Europeo ma nella Polonia c’è già Lewandovski e a fronte di uno stipendio di 7 milioni netti forse aspetta la nuova squadra. Milik ormai è proprietario di se stesso e ha raggiunto l’obiettivo. Dove andrà a giocare il Papu Gomez dopo la rottura con l’Atalanta? L’argentino nel suo armadio ha 3-4 giacche di cachemire, è lui a decidere dove andrà a giocare. Sicuramente casca in piedi. Per la Fiorentina, da simpatizzante viola, dovrei parlarci io (ride, ndr). Lo coinvolgerei in tutti i modi ma poi direbbe di no anche a me perchè ha tante alternative in questo momento più importanti. Ha classe eccezionale e può giocare in tutti i ruoli”.

