Valcareggi: “Sarri ha voglia di vincere e per la Fiorentina ci sono alcuni ostacali da superare. Mi piace Mazzarri, mentre De Zerbi è un po’ presuntuosetto”

L’intermediario di mercato Furio Valcareggi in un’intervista rilasciata al Brivido Sportivo ha parlato del futuro tecnico della Fiorentina: “Sarri è bravo, fa giocare bene le sue squadre e questo lo sanno tutti. Ha tanta voglia di vincere ma ci sono degli ostacoli da superare. Più della metà della Fiorentina attuale non è adatta alle idee calcistiche di Sarri. Lo stesso Castrovilli non è proprio il suo centrocampista ideale. Tecnico giusto? Ho sempre speso buone parole per Mazzarri. Non è un mostro di simpatia ma riesce a far dare il 95% ai propri calciatori. Come ci riuscivano Sacchi, Capello e Lippi. De Zerbi? E’ bravo ma mi sembra un po’ presuntuosetto”.