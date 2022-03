Valcareggi: “Se non piacerà a Commisso, la Fiorentina non giocherà nel nuovo Franchi”

Il noto procuratore Furio Valcareggi, intervenuto a TMW Radio, ha parlato di Fiorentina. A cominciare dal progetto per il restyling del Franchi: “Mi piace moltissimo. Va considerata anche la possibilità di poter esprimersi. Non potevano fare molte cose per via dei vincoli, pensare che sia un bene artistico fa pensare. Hanno dovuto fare di necessità virtù, perché non potevano fare di più. Non so quali fossero gli altri progetti, ma questo era comunque molto bello”.

Valcareggi si sofferma poi sulla possibilità di uno stadio nuovo, come richiesto in passato da Commisso: “Se gli avessero dato lo spazio, lo avrebbe fatto. Era uno dei suoi progetti. Di sicuro era da fare a Firenze e non fuori. Il minore dei mali era rifare il Franchi. Se la Fiorentina giocherà lì? Di sicuro gli americani, quando andranno a discutere per l’affitto, se la casa gli piace, pagherà l’affitto, altrimenti non ci giocherà. Può accadere anche questo. La Fiorentina dallo stadio non ci guadagnerà nulla, pagherà solo l’affitto”.